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Финны оказались лучшими геймерами на планете

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  • 6.05.2020, 16:02
Финны оказались лучшими геймерами на планете
Иллюстрационное фото

В этой стране самые успешные киберспортсмены.

Геймеры в Финляндии оказались самыми успешными в мире, согласно исследованию компании-разработчика видеоигр Kwalee, пишет «Европульс».

На втором месте в мире оказалась Канада, замыкает тройку лидеров Швеция.

В топ-10 из стран Евросоюза вошли также Нидерланды (на 7-м месте), Ирландия и Франция (9-е и 10-е места).

Чтобы оценить искусство геймеров из разных стран, специалисты проанализировали больше 42 тысяч достижений геймеров в 16,7 тысячах компьютерных игр из базы speedrun.com. Чтобы подсчет был честным, количество геймеров рассчитали как долю от всего населения страны.

Помимо общего счета в исследовании выяснили, в каких странах искуснее всего играют в самые известные видеоигры.

Оказалось, в цифровых гонках (например, в Need for Speed и DiRT) лидирует Австрия; в Польше живут самые «прокачанные» игроки World of Warcraft, а в Хорватии – футбольного симулятора FIFA.

Компьютерные игры набирают все большую популярность в мире и становятся важной частью не только индустрии развлечений, но и экономики в целом. Последние исследования показывают, что негативное влияние видеоигр на психику переоценено. Так, согласно немецкому исследованию 2018 года, даже жестокие видеоигры не повышают уровень жестокости игроков в реальной жизни (по крайней мере взрослых). А исследование шведских ученых показало, что у геймеров-подростков друзей не меньше, чем у их не увлекающихся играми сверстников.


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