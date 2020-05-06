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От коронавируса умер директор завода в Глубоком

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  • 6.05.2020, 18:11
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От коронавируса умер директор завода в Глубоком
Олег Толкач на фото второй слева

Cемья Олега Толкача считает, что он мог заразиться в санатории.

В Витебской областной больнице 4 мая от пневмонии с коронавирусом умер директор Глубокского хлебозавода, депутат райсовета Олег Толкач. Мужчине было 64 года. Его сын Александр рассказал tut.by, что отец заболел после отдыха в санатории «Рассвет-Любань» в Минской области.

Александр Толкач рассказал, что в санаторий «Рассвет-Любань» его отец уехал 29 марта.

— Накануне он позвонил в администрацию санатория и спросил, какая там обстановка, можно ли приехать. Ему ответили: работаем в обычном режиме, никаких ограничений по приему отдыхающих нет. И отец отбыл на лечение и отдых.

Из санатория директор Глубокского хлебозавода вернулся 11 апреля.

— У него было легкое недомогание, говорил, что чувствует усталость. 15 апреля отец приступил к работе. А 20 апреля обратился в местную больницу с кашлем и высокой температурой. Ему сделали снимок. Он показал одностороннее воспаление легких.

В районной больнице Олег Толкач лежал с 20 по 26 апреля. Но его состояние ухудшилось, и на реанимобиле пациента отвезли в Витебскую областную клиническую больницу.

Больше недели больной был на ИВЛ. Ночью 4 мая он умер. Похоронили Олега Толкача на следующий день.

В свидетельстве о смерти написано: причина В97.2 — это коронавирусы.

— Гроб был закрытый. Поэтому никто из коллег, близких и друзей не смог по-человечески попрощаться, — говорит сын.

Анализ на коронавирус у Олега Толкача взяли 22 апреля. Результат получили 30 апреля: он был положительным.

— Тогда взяли мазок и у мамы. 5 мая мы узнали, что у нее анализ отрицательный.

Семья Толкач благодарит медиков, которые боролись за жизнь их отца и мужа:

— Они делали все возможное, чтобы он жил, но, к сожалению, победить этот коварный вирус не удалось. Мы не можем смириться, что отца нет с нами. Вот так он «подлечился» и «отдохнул» в санатории. Если бы население было своевременно информировано и если бы приняли соответствующие меры по ограничению перемещения граждан, такой беды не случилось бы. У папы было много планов. Он очень любил жизнь, не боялся правды, на все имел свое мнение и всегда мог его отстоять. Он был требовательным, но добрым человеком. А для семьи — «мостовым гвоздем». Без дедушки остались четверо внуков.

Александр Толкач отмечает, что 3 мая от пневмонии с коронавирусом умерла 30-летняя женщина из Микашевичей Лунинецкого района.

— Газета «Наша ніва» написала, что коронавирус молодая женщина «привезла» из санатория «Рассвет-Любань». 30 марта она туда поехала просто отдохнуть, болезней никаких у нее не было. А 11 апреля ей стало плохо, повысилась температура.

Семья Олега Толкача обращается к белорусам:

— Соотечественники! Просим вас воспринимать сложившуюся ситуацию с эпидемией коронавируса в нашей стране крайне серьезно. Соблюдайте все меры предосторожности. Берегите себя и своих близких!


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