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Коронавирус убивает молодых белорусов

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  • 7.05.2020, 11:09
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Коронавирус убивает молодых белорусов

Истории жертв, которым не было и 40.

Вчера стало известно, что в Гомеле умерла заведующая детсадом №130 Татьяна Невирковец. Женщине было 36 лет. До этого она неделю была на ИВЛ. О трагедии журналистам сообщили родители воспитанников, в саду это подтвердили, пишет gazetaby.com.

Заведующая детским садом жила с родителями. Сейчас, говорят работники сада, они тоже в больнице.

Еще одна жертва коронавируса, о которой стало известно 6 мая, — фельдшер скорой помощи Алексей. В конце апреля он почувствовал себя плохо, обратился в поликлинику, и ему сразу диагностировали двустороннюю пневмонию, еще через несколько дней — коронавирус. 5 мая мужчина скончался в больнице.

38-летний Алексей уже много лет работал на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске. Его жена рассказала, что 21 апреля мужчина после отпуска вышел на работу, через неделю почувствовал себя плохо.

В тот же день Алексея госпитализировали в 1-ю минскую больницу, сделали КТ и взяли мазки на коронавирус. Он был положительным. 2 мая мужчина почувствовал себя хуже, а через три дня скончался в реанимации.

У Алексея осталось двое детей.

Одна из самых молодых жертв коронавируса в Беларуси — студентка Гомельского медицинского колледжа. Девушке был всего 21 год. Бахар приехала из Туркменистана и училась в Беларуси как иностранная студентка.

Официально о трагедии никто не сообщил. Бахар жила в общежитии и в колледж не ходила уже с конца марта, поскольку плохо себя чувствовала из-за сахарного диабета:

— Ездила по больницам для обследования, может, там и подхватила. Потом обнаружился этот коронавирус — нам это точно сказали. Из-за ухудшения состояния ее положили в реанимацию. Там она и умерла, — говорят студенты.


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