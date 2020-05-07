Фельдшер лидской скорой помощи: Ситуация намного хуже официальных данных 1 7.05.2020, 19:41

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Лидская скорая помощь: «Мы работаем ради вас. Оставайтесь дома – ради нас».

Фото собеседника belsat.eu

Павел Палейчик рассказал, в каких условиях приходится работать медикам во время пандемии коронавируса.

Фельдшера бригады скорой помощи в Лиде Павла Палейчика без объяснения причин перевели работать в другую бригаду. Павел убежден, что такие меры – месть за «неудобные» вопросы руководству об условиях работы во время эпидемии, пишет «Белсат».

Павел Палейчик рассказал, в каких условиях приходится работать медикам во время пандемии коронавируса.

В марте, в самом начале распространения коронавирусной болезни, Павел с коллегами попытался организовать всемирно известный флешмоб медиков «Мы работаем ради вас. Оставайтесь дома – ради нас». Также обратился к волонтерам за экипировкой – защитными экранами и костюмами, которых на то время у медицинских работников не было.

«Казалось бы нормальная активность, однако вызвала недовольство у руководства», – утверждает молодой специалист.

Радикальные меры в отношении Павла приняли, когда он обратился к своей заведующей с вопросами, почему нет надлежащих средств защиты у работников, которых направляют к потенциальным больным COVID-19. Разговор происходил в рабочем Viber-чате. После него Павла сняли с работы в реанимационной бригаде.

Практически весь апрель молодой человек находился в отпуске, на работу вышел 30-го числа. На одном из дежурств в последующие дни имел контакт с пациентом, у которого был положительным результат мазка на COVID-19. Бригаду тут же направили на самоизоляцию.

«На работу я выхожу только 7 мая [разговор происходил 6 мая, – Прим.]. Поэтому я не могу сказать изменилось ли отношение в мою сторону. Должен уточнить, что руководство не просило и не заставляло меня молчать», – говорит Павел Палейчик.

Ситуация с экипировкой медиков за это время немного улучшилась.

«У нас есть костюмы одноразовые, но моем их, не выбрасываем. Есть перчатки, есть маски многоразовые, но по факту они не сильно помогают нам. Ведь по приезду с вызова снимаем их, кладем в костюм в котором ходим, перед очередным вызовом снова одеваем. Благодаря волонтерам появились экраны», – объясняет Павел.

Что касается ситуации в самом городе Лида с коронавирусными заболеваниями, то, по мнению медработника, она намного хуже, чем в официальных сообщениях.

«Вызовов стало больше. Да и время ожидания стало больше у людей. Здесь сказывается нехватка автомобилей. Обращаются люди с температурой. Но ведь вы поймите, острые респираторные заболевания никто не отменял», – подчеркивает он.

Под госпитализацию больных COVID-19 в городе отдали новое отделение. Хватает ли там мест для всех, Павел сказать не берется. От коллег знает только, что в приемнике автомобилям «скорой» приходится стоять до двух часов, что может говорить о большом количестве поступающих пациентов. Заболел ли кто-то из медперсонала COVID-19, парень тоже не знает:

«Лежит с пневмонией молодой фельдшер, мой коллега с бывшей смены. Но кажется ему три теста делали и все они отрицательные».

Коллеги уважают Павла за смелость, но если будет необходимость, вряд ли в открытую выступят в его поддержку.