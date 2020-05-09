«Праздники 9 мая и 3 июля для многих из нас станут последними»: откровенный рассказ медика 22 9.05.2020, 14:40

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Медработник из Бобруйска рассказало о ситуации в городских больницах.

Откровенный рассказ медика из Бобруйска о ситуации в городских больницах опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Бобруйскую центральную больницу и Бобруйский межрайонный онкологический диспансер готовят под полное заполнение коронавирусными пациентами, - пишет нам сотруник олной из городских больниц. - Хотят сделать общежития при больницах для врачей, которые будут работать там.

На данный момент все, у кого подозревают Covid-19, проходят через Бобруйскую городскую больницу скорой медицинской помощи имени Морзона (БСМП). У врачей там есть только минимальная защита. Выдали маску, которую стирают, одноразовые перчатки и шапочку. Этого мало для тех, через кого проходят коронавирусные больные.

7 мая подтвердили коронавирус у двух врачей из БСМП. Точное число медработников с вирусом не известно. Мы переносим это на ногах, некогда об этом думать, нужно спасать людей.

Если к нам поступают больные, у которых есть симптомы Covid-19, то их сейчас отправляют в БЦБ. Защита там у медиков есть, противочумные костюмы и респираторы, но их очень мало. Всего не хватает, только работники реанимации оснащены по-полной.

Методика лечения коронавирусных больных постоянно меняется, бывает заканчиваются лекарства или просто метод лечения не очень подходящий. Из-за этого могут назначить другие антибиотики. Всё очень сложно, из известной мне статистики только 30% людей переболевших коронавирусом имеют антитела.

Был также приказ о возобновлении лечении зубов пациентам. Это недопустимо, стоматологические клиники будут рассадником вируса.

Хуже всего для врачей это не прошедшая, а сегодняшний парад и 3 июля. Врачи под постоянной угрозой, не все переболевшие имеют антитела, поэтому для многих нас эти два "праздника" станут последними. Люди, носите маски и держите дистанцию!"

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