закрыть
1 июня 2020, понедельник, 10:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнаружили коронавирус

  • 1.06.2020, 9:22
  • 1,622
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнаружили коронавирус
НИКОЛ ПАШИНЯН
ФОТО: LENTA.RU

Также заразились члены его семьи.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, сообщает РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.


популярное за неделю

Мнение

Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская