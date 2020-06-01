У премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнаружили коронавирус
- 1.06.2020, 9:22
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Также заразились члены его семьи.
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, сообщает РБК.
В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.
Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.