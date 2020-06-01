У премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнаружили коронавирус 1.06.2020, 9:22

1,622

НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: LENTA.RU

Также заразились члены его семьи.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, сообщает РБК.

В видеообращении, которое глава правительства опубликовал на странице в социальной сети, Пашинян рассказал, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус. «Выяснилось, что мой тест положительный», — сообщил он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи.