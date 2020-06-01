Мы против узурпатора! Стоп таракан!
- 1.06.2020, 20:58
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Герои нового видео - жители городов Беларуси, которые вчера пришли на предвыборные пикеты.
Видео опубликовал телеграм-канал "Баста".
"Мы против узурпатора! Стоп таракан", - говорит один из них.
"Не будет больше президента по фамилии Лукашенко", - уверен минчанин.
"Сколько можно терпеть?" - спрашивает пожилая женщина на одном из пикетов.
"Надоел! Одним словом - надоел", - говорит житель Минска.
Напомним, 31 мая во многих городах прошли легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
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