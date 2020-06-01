Мы против узурпатора! Стоп таракан! 1.06.2020, 20:58

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иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Герои нового видео - жители городов Беларуси, которые вчера пришли на предвыборные пикеты.

Видео опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Мы против узурпатора! Стоп таракан", - говорит один из них.

"Не будет больше президента по фамилии Лукашенко", - уверен минчанин.

"Сколько можно терпеть?" - спрашивает пожилая женщина на одном из пикетов.

"Надоел! Одним словом - надоел", - говорит житель Минска.

Напомним, 31 мая во многих городах прошли легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

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