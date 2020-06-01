закрыть
1 июня 2020, понедельник, 21:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мы против узурпатора! Стоп таракан!

  • 1.06.2020, 20:58
  • 1,940
Мы против узурпатора! Стоп таракан!
иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Герои нового видео - жители городов Беларуси, которые вчера пришли на предвыборные пикеты.

Видео опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Мы против узурпатора! Стоп таракан", - говорит один из них.

"Не будет больше президента по фамилии Лукашенко", - уверен минчанин.

"Сколько можно терпеть?" - спрашивает пожилая женщина на одном из пикетов.

"Надоел! Одним словом - надоел", - говорит житель Минска.

Напомним, 31 мая во многих городах прошли легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков