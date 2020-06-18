Эдуард Бабарико, как и его отец, в СИЗО КГБ 26 18.06.2020, 19:59

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Фото: viktarbabarykaofficial/ Instagram

Главный соперник диктатора Лукашенко был задержан сегодня утром.

Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико, сообщила, что он находится в СИЗО КГБ.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Только что со мной связался дежурный кто-то [из ДФР КГК] и сообщил, что Эдик находится в СИЗО КГБ», — рассказала девушка.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.