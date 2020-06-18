Эдуард Бабарико, как и его отец, в СИЗО КГБ

Эдуард Бабарико, как и его отец, в СИЗО КГБ26
- 18.06.2020, 19:59
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Главный соперник диктатора Лукашенко был задержан сегодня утром.
Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико, сообщила, что он находится в СИЗО КГБ.
Об этом она написала в своем Facebook.
«Только что со мной связался дежурный кто-то [из ДФР КГК] и сообщил, что Эдик находится в СИЗО КГБ», — рассказала девушка.
Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.