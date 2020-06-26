закрыть
26 июня 2020, пятница, 22:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Нидерландах прошли три акции солидарности с Беларусью

  • 26.06.2020, 21:03
  • 1,281
В Нидерландах прошли три акции солидарности с Беларусью

Участники акции требовали освобождения политзаключенных и свободных выборов в Беларуси.

В Нидерландах уже состоялось три акции солидарности с политзаключенными в Беларуси, передает «Белсат».

Первая акция состоялась возле белорусского консульства в Гааге 20 июня. В ней приняли участие более 20 человек.

Акция солидарности в Гааге. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Гааге. Фото предоставлено участниками акции

Вторая акция прошла 23 июня на площади Дам в Амстердаме. Поддержать Беларусь вышли около 90 человек, они выстроились в цепь с портретами политзаключенных, а потом прошли шествием по городу.

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Третья акция состоялась 25 июня снова возле белорусского консульства в Гааге – на нее пришли около 90 человек. Участники акции требовали освобождения политзаключенных и свободных выборов в Беларуси. Потом они прошли шествием к Дворцу Мира.

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции
Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

популярное за неделю

Мнение

Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA