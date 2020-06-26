В Нидерландах прошли три акции солидарности с Беларусью 26.06.2020, 21:03

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Участники акции требовали освобождения политзаключенных и свободных выборов в Беларуси.

В Нидерландах уже состоялось три акции солидарности с политзаключенными в Беларуси, передает «Белсат».

Первая акция состоялась возле белорусского консульства в Гааге 20 июня. В ней приняли участие более 20 человек.

Акция солидарности в Гааге. Фото предоставлено участниками акции

Акция солидарности в Гааге. Фото предоставлено участниками акции

Вторая акция прошла 23 июня на площади Дам в Амстердаме. Поддержать Беларусь вышли около 90 человек, они выстроились в цепь с портретами политзаключенных, а потом прошли шествием по городу.

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Третья акция состоялась 25 июня снова возле белорусского консульства в Гааге – на нее пришли около 90 человек. Участники акции требовали освобождения политзаключенных и свободных выборов в Беларуси. Потом они прошли шествием к Дворцу Мира.

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции

Акция солидарности в Амстердаме. Фото предоставлено участниками акции