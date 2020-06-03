От калькулятора до винного графина: продукты компании Apple в 80-х 1 3.06.2020, 13:10

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В те времена фирма являла миру очень неожиданные разработки.

Не все знают, что в восьмидесятые «яблочная» компания не собиралась ограничиваться разработкой электроники и пробовала силы в самых разных областях. Сделав ставку на растущую популярность Mac, компания решила стать законодателем в мире моды — в каталоге продукции того времени можно найти, к примеру, одежду, которая выглядит достаточно актуальной и сейчас, однако самые необычные вещи скрываются на последних страницах, пишет «Популярная механика».

iDecanter

Designed in California, manufactured in… Romania. Стеклянный графин особой формы, предназначенный для сцеживания осадка и более полного раскрытия вкуса вина. Вполне возможно, что это был один из лучших декантеров в мире, хотя и стоил он достаточно недорого — около 80 долларов с учетом инфляции.

iSurfboard

Ударопрочная доска для серфинга, считавшаяся, на тот момент, одной из самых легких на рынке. Доска была снабжена двумя майларовыми парусами с логотипом Apple и стоила около 2300 долларов в пересчете на нынешние цены.

iToy Truck

Простой игрушечный тягач с прицепом-фургоном, на котором изображено радужное яблоко. «Смотрится одинаково хорошо и на столе у взрослого, и в комнате у ребенка», — сказано в описании.

iClip

В Apple занимались и разработкой аксессуаров для офиса, включая такие мелкие, как скрепки. И здесь, конечно же, не обошлось без яблочного логотипа.

Apple-Brown Calculator

Весьма распространенный в то время калькулятор Brown ET-66 не был собственной разработкой Apple, однако использовался в рекламных целях, для чего на нем печатался дополнительный логотип в виде яблока. Дизайн ET-66 повлиял на внешний вид первых версий калькулятора для iPhone.

iDesk

Буковый стол MacDesk, выпущенный в 1986 году был рассчитан на компьютер Macintosh Plus с клавиатурой и принтером, а также имел небольшой выдвижной ящик и мог регулироваться по высоте. Сейчас он стоил бы почти 900 долларов.