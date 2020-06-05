Лукашенко обещает стрелять в мирных белорусов, как в Андижане 5.06.2020, 8:01

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Нужен немедленный арест обезумевшего преступника.

Выступая на совещании по новому составу правительства, Лукашенко заявил следующее:

«Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись.

Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Диктатор стал смертельно опасен для всех, нужен немедленный арест обезумевшего преступника.