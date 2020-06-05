Польша стала феноменом для европейских экономистов 1 5.06.2020, 10:48

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Фото: charter97.org

Польше удается справляться с кризисом, вызванным коронавирусом лучше, чем другим странам ЕС.

По прогнозам Европейской комиссии, польский ВВП сократится в 2020 году всего на 4,3%, при том что во всем Европейском союзе этот показатель составит 7,4%. Феномен польской экономики описывает немецкий портал Focus Online, подчеркивая, что Польша может спокойно пройти через кризис, вызванный коронавирусом, передает «Радио Польша».

В материале, размещенном на немецком информационном сайте сказано, что Польша стала настоящим феноменом для европейских экономистов. «Страна понимает, что у нее появился шанс пробиться в высшую лигу европейских экономик», - пишет Focus Online. Почему Польше удается справляться с кризисом, вызванным коронавирусом, порталу объясняют Эрнст Хиллебранд, политолог и глава варшавского отделения немецкого Фонда Фридриха Эберта. Первым из факторов хорошей экономической ситуации Польши является, по мнению эксперта, «широко развитая экономика», которая не полностью зависит от экспорта. Ни один из ее секторов не составляет более 15% доли внешней торговли, подчеркивает Эрнст Хиллебранд.

Второй фактор, определяющий существенное сокращение экономических потерь, связанных с COVID-19, - это ранняя реакция польского консервативного правительства во главе с партией «Право и справедливость». По словам Эрнста Хиллебранда, пакет помощи экономике позволил избежать банкротств и серьезной потери рабочих мест, как и в Германии. Эксперт также отмечает, что укрепление отечественной экономики за счет активной социальной политики начало приносить плоды. Потребление, обеспечиваемое внутренним рынком, составляет 58% ВВП, объясняет он.

Тот факт, что польское правительство серьезно относится к внутреннему спросу, делает польскую экономику менее уязвимой и более устойчивой к глобальному кризису, отмечает глава варшавского отделения немецкого Фонда Фридриха Эберта. По данным портала, инвестиции Европейского союза составляют часть польской экономики. Несмотря на то, что это применимо и к другим странам, именно Польша становится все более привлекательной для инвесторов.