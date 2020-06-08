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Ученые из Сингапура создали устройство, которое производит электричество буквально из ничего

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  • 8.06.2020, 12:01
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Ученые из Сингапура создали устройство, которое производит электричество буквально из ничего

Прибор производит электрическую энергию из разницы между светом и тенью.

Устройство, созданное учеными из Национального университета Сингапура, получило название Shadow-Effect Energy Generator (SEG). И это — реально работающий прототип, пишет nv.ua.

SEG использует разницу между темнотой и светом для того, чтобы производить электричество.

Сам прибор состоит из нескольких полосок пленки из чистого золота на кремниевой подложке, которая в свою очередь размещается на пластиковой основе.

Разработчики уверяют, что себестоимость производства такого устройства в разы меньше, чем в случае в обычными солнечными панелями.

При этом SEG намного эффективнее, поскольку тени, которые делают солнечные панели совершенно бесполезными, наоборот, ведут к производству энергии в случае с новой технологией.


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