Ученые из Сингапура создали устройство, которое производит электричество буквально из ничего

Ученые из Сингапура создали устройство, которое производит электричество буквально из ничего5
- 8.06.2020, 12:01
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Прибор производит электрическую энергию из разницы между светом и тенью.
Устройство, созданное учеными из Национального университета Сингапура, получило название Shadow-Effect Energy Generator (SEG). И это — реально работающий прототип, пишет nv.ua.
SEG использует разницу между темнотой и светом для того, чтобы производить электричество.
Сам прибор состоит из нескольких полосок пленки из чистого золота на кремниевой подложке, которая в свою очередь размещается на пластиковой основе.
Разработчики уверяют, что себестоимость производства такого устройства в разы меньше, чем в случае в обычными солнечными панелями.
При этом SEG намного эффективнее, поскольку тени, которые делают солнечные панели совершенно бесполезными, наоборот, ведут к производству энергии в случае с новой технологией.