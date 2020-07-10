«Надо срочно решать с этим тараканом, потому что наши мужики просто на Минск пойдут» 15 10.07.2020, 9:51

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Ситуация в Копыльском районе закипает.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо из Копыльского района:

«Если считать 300 рублей зарплатой, то она у нас есть, - пишет житель агрогородка под Копылем. - Говорят, что не заработали, молоко у нас некачественное, мясо отдаем по дешевке. А откуда взяться качественному молоку, если коровы похожи на жертв Освенцима? И какое там мясо вообще у них может быть, сплошные наборы суповые.

Говорят, что работники ферму обворовывают, но это грязная ложь, ведь там красть нечего.

В прошлом году засеяли кормовой свеклой почти все, собрали с помощью студентов осенью, кинули на полях, к весне все сгнило, вот и весь подход нашего хозяйственного руководителя.

Последняя зарплата была в мае за апрель, хотят с нами сейчас натурой рассчитаться, телятами, только их страшно брать, бо до дома не доедут, сдохнут по дороге.

Нам срочно надо что-то решать с этим тараканом, потому что еще месяц без зарплаты и наши мужики просто на Минск с топорами пойдут».

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