«Голос Америки»: В госаппарате Лукашенко пошли трещины 6 16.07.2020, 9:20

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ФОТО: SVABODA.ORG

Протестное движение в Беларуси усиливается и может сменить политический ландшафт.

В Беларуси продолжаются протесты против недопуска ряда кандидатов к участию в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Во вторник, 14 июля, Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала пять кандидатов для участия в президентской гонке. Однако двум самым популярным претендентам –бывшему банкиру Виктору Бабарико и бывшему дипломату и предпринимателю Валерию Цепкало – в регистрации было отказано, сообщает «Голос Америки».

Против Виктора Бабарико – экс-главы белорусского «Белгазпромбанка», который принадлежит российскому «Газпрому» –было возбуждено уголовное дело. В конце мая также был арестован популярный блогер Сергей Тихановский по обвинениям в подготовке нарушающих общественный порядок действиях и в связях с Россией.

Это привело к крупным протестам в Минске и в других городах, которые продолжаются с средины июня. Проходят во многих странах и протесты белорусской диаспоры. В Беларуси власти страны прибегают к репрессиям и подавлению мирных протестов с непропорциональным применением силы. За последние дни многие активисты, а также работники СМИ, были задержаны.

Ситуацию в Беларуси и потенциальные изменения в стране обсудили эксперты во время организованного вашингтонским Центром анализа европейской политики (СEPA) в среду, 15 июля, веб-мероприятия «Противостояние? Беларусь накануне президентских выборов».

Британский аналитик и консультант по политическим рискам Катя Глод (Katia Glod) отмечает сильное падение рейтингов президента Лукашенко.

«Люди хотят перемен», – говорит Катя Глод, добавив, что эта тенденция видна и среди старшего, и более молодого поколения.

Эксперт неправительственной правозащитной организации Freedom House Витис Юрконис (Vytis Jurkonis) подчеркивает, что президент Лукашенко определенно «нервничает», так как он столкнулся с более широкими протестами, чем оппозиционные движения в прошлом.

«Это действительно широкий спектр людей, – говорит он. Эксперт добавляет, что международное сообщество должно поддержать гражданскую активность в Беларуси. Неправительственные организации, независимые СМИ и другие организации, которые работают в этом направлении, оперируют в очень сложной среде, добавляет он. Кроме оказания поддержки им, западные политики должны поднимать вопросы восстановления свобод при взаимодействии с Минском и быть солидарным при осуждении репрессий.

Витас Юрконис также поддерживает ввод персональных санкций против вовлеченных в репрессии и нарушения прав человека лиц в Беларуси.

Директор программы исследований России в Центре анализа европейской политики Брайан Уитмор (Brian Whitmore) согласен с тем, что Западу необходимо защищать права человека и демократические свободы в Беларуси.

Журналист белорусской службы Радио Свобода/Свободная Европа Кастусь Лашкевич (Kastus Lashkevich) отметил, что значительная часть общества крайне устала от Лукашенко.

Он также отметил, что независимые СМИ продолжают работать под давлением властей и во враждебной среде. Однако он отмечает, что в Беларуси растет количество людей, ищущих альтернативные государственной пропаганде источники информации.

«Правительство проиграло битву за аудиторию в Интернете», – говорит Кастусь Лашкевич, отметив, что растет и популярность онлайн-блогеров в стране, особенно в регионах.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, насколько сильной остается поддержка Лукашенко со стороны служб безопасности и элит, Катя Глод отметила интересную тенденцию.

На технократическом и более низком уровне госаппарата можно увидеть уменьшение или отсутствие поддержки Лукашенко, также происходит и некоторый раскол среди элит. Так, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало являются частью бизнес-элиты, отмечает она. Ряд известных людей в стране, а также журналисты высказывали критику в адрес режима Лукашенко, однако то, сможет ли раскол среди элит и государственного аппарата усилиться, во многом зависит от дальнейшей мобилизации гражданского общества, говорит аналитик:

«Госаппарат все еще силен, но мы видим некоторые трещины, которыми гражданское общество должно воспользоваться и заручиться их (сотрудников госаппарата) поддержкой», - подчеркивает Катя Глод.

Эксперты отмечают, что хотели бы увидеть демократические и независимые выборы в Беларуси.

Сейчас наиболее удачным развитием событий в Беларуси стал бы «армянский сценарий», считает Витис Юрконис. В мае 2018 года в Армении произошла «бархатная революции», когда оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром. В результате массовых мирных протестов бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну не удалось занять премьерский пост.