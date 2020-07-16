Представитель Генсека ООН: В Беларуси должны быть свободные и честные выборы 2 16.07.2020, 10:16

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Стефан Дюжаррик

Фото: ООН

Стефан Дюжаррик заявил о пристальном внимании руководства организации к нынешней предвыборной кампании.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал происходящие в Беларуси события, связанные с предстоящими президентскими выборами. Об этом он высказался на брифинге для представителей СМИ, пишет tut.by.

Отвечая на вопрос о видении со стороны Генерального секретаря ООН ситуации с недопуском двух кандидатов и последовавших за этим массовых протестов в Беларуси, а также необходимости проведения там свободных и честных президентских выборов, Стефан Дюжаррик заявил о пристальном внимании руководства организации к нынешней предвыборной кампании и необходимости соблюдения властями прав граждан на мирные собрания.

— Свободные и честные выборы должны быть везде. Мы, разумеется, наблюдали за тем, что происходит в Беларуси, в особенности за проходившими демонстрациями, за всем периодом подготовки к выборам. В Беларуси или где бы то ни было еще, как мы говорили, у людей есть фундаментальные права участвовать в мирных демонстрациях и отстаивать верховенство закона. Так что мы продолжим следить за ситуацией, но я думаю, что важно, чтобы люди могли самовыражаться мирно, а власти демонстрировали сдержанность и гарантировали это их право, — заявил представитель ООН.