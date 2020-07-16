Профессор Чикагского университета: Идиотская реакция на коронавирус добила остатки рейтинга Лукашенко 9 16.07.2020, 15:08

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Диктатор все похоронил.

Профессор Чикагского университета Константин Сонин написал эмоциональный пост в «Фейсбуке» о происходящих в Минске событиях. Он считает, что у Лукашенко нет шансов стать популярным.

- Таких случаев в истории - чтобы старый, непопулярный диктатор стал снова популярным - по-моему, не было. Если Лукашенко чего и добился в первые десять лет, он все похоронил в последние. Идиотская реакция на коронавирус добила остатки популярности