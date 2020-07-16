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Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой

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  • 16.07.2020, 17:41
  • 4,339
Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой

Возможно, это была пробная блокировка.

По сообщениям читателей tut.by и пользователей Сети, примерно с двух до трех часов ночи 16 июля в Беларуси наблюдались проблемы в работе Telegram.

«Ночью с 01.58 до 2.50 в Беларуси не работал Telegram», «Telegram не грузился даже с Wi-Fi», «сегодня в 2 ночи не работал вообще — ни с МТС, ни с A1» — такие и похожие сообщения можно было прочитать в Сети.

Согласно данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях приходят из всех областных городов Беларуси, а также Мозыря, Пинска, Лиды, Новополоцка, Борисова и Жодино.

Также проблемы наблюдаются в Москве.

Некоторые пользователи соцсетей подозревают, что таким образом осуществлялась «блокировка Telegram».


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