Маск раскрыл подробности работы глобального интернета 1 16.07.2020, 22:24

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Фото: Кадр из видео

Он подтвердил достоверность попавших в сеть изображений устройства для приема сигнала со спутников Starlink.

Илон Маск частично раскрыл подробности работы сети глобального интернета с помощью спутников Starlink, передает korrespondent.net.

Об этом изобретатель рассказал в комментарии к посту в дизайнера Вивьен Хантуш в Twitter.

Хантуш опубликовала кадры оборудования для приема сигнала со спутников Starlink, пошутив, что "НЛО на палочке" выглядит красиво. Илон Маск прокомментировал данный пост, отметив, что терминал для приема сигнала не нуждается в специальных настройках и прост в обслуживании.

UFO on a stick aka Starlink user terminal looks beautiful pic.twitter.com/1aog0FS1jq — Viv 🐉 (@flcnhvy) July 14, 2020

Изобретатель написал, что устройству нужно обеспечить четкий обзор неба, разметив его на крыше дома, в саду или другом месте. Станция сама сориентируется в пространстве и найдет подходящий спутник.

фото: twitter.com/flcnhvy

фото: twitter.com/flcnhvy

Также Маск отметил, что на изображениях видны провода и разъем Ethernet, которые в финальной версии устройства будут меньше бросаться в глаза. Таким образом бизнесмен косвенно подтвердил достоверность опубликованных фото.