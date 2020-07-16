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Маск раскрыл подробности работы глобального интернета

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  • 16.07.2020, 22:24
  • 4,337
Маск раскрыл подробности работы глобального интернета
Фото: Кадр из видео

Он подтвердил достоверность попавших в сеть изображений устройства для приема сигнала со спутников Starlink.

Илон Маск частично раскрыл подробности работы сети глобального интернета с помощью спутников Starlink, передает korrespondent.net.

Об этом изобретатель рассказал в комментарии к посту в дизайнера Вивьен Хантуш в Twitter.

Хантуш опубликовала кадры оборудования для приема сигнала со спутников Starlink, пошутив, что "НЛО на палочке" выглядит красиво. Илон Маск прокомментировал данный пост, отметив, что терминал для приема сигнала не нуждается в специальных настройках и прост в обслуживании.

Изобретатель написал, что устройству нужно обеспечить четкий обзор неба, разметив его на крыше дома, в саду или другом месте. Станция сама сориентируется в пространстве и найдет подходящий спутник.

фото: twitter.com/flcnhvy
фото: twitter.com/flcnhvy

Также Маск отметил, что на изображениях видны провода и разъем Ethernet, которые в финальной версии устройства будут меньше бросаться в глаза. Таким образом бизнесмен косвенно подтвердил достоверность опубликованных фото.


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