Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг 92 17.07.2020, 8:08

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Вадим Прокопьев

Прикорытники уже просчитывают варианты отступления.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к «Саше 3%»:

- Сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь о своем крохотном рейтинге. Поэтому и зассал, засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует, чувствует, что ты голый.

Боишься предательства? Умница. Они тебе служат за страх, а не за совесть. Они видят реальность в окошко своих «мерседесов». А в реальности ты проиграл. Ты проиграл по любому…

Ты проиграл даже у подневольных бюджетников, проиграл у офицеров, проиграл пенсионеров. Твое окружение подсовывает фальшивую аналитику, уверяет в успехе - а сами по курилкам такое говорят - хуже оппозиционеров…

Но ты ссышь. Нервничаешь, суетишься. Дурачок. Все готовишься к прошлой войне? Но мелочишься… Мстительный гандон.

Включил на всю мощь геббельсовское ТВ и по-прежнему веришь в свой «народный слог», в пошлую шуточку. Но в глазах - страх…

Люди-то прозрели, очнулись от гипноза. Белорусов больше в наперстки не облапошить. А прикорытники твои, что за деньги имитируют лояльность - они на иголках сидят, просчитывают варианты отступления, готовят легенду. Но у нас все ходы записаны, за все 26 лет. Всех зимовских посчитаем... На ком крови нет - выйти из строя, вольно, разойтись…

А с тобой-то как, дорогуша? Вариантов немного: Гаага, побег или неопрятная смерть. Выбирай: Милошевич, Янукович или Каддафи. А как ты думал? Твоя парадная форма никого из офицеров не убедит. Генералиссимус картонный.

Но Гаага все равно ждет - в любом случае. Хоть бы и посмертно.