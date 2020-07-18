Временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершила работу в Беларуси 18.07.2020, 8:27

2,111

Фото: tut.by

В прощальном видео дипломат пожелала белорусам реализовать свой потенциал в демократической стране.

Временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершила работу в Беларуси, сообщает tut.by.

В своем прощальном ролике Мур сообщила, что новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук возьмет на себя роль временного поверенного до приезда посла, а она уезжает с чувством уважения к Беларуси и ее народу.

Она сказала, что два года с удовольствием знакомилась со страной: «Мне нравилось наблюдать, как элегантные аисты прилетали весной и улетали осенью, смотреть на подсветку Национальной библиотеки и вечную красоту Коложской церкви в Гродно. Куда бы я не ехала, я была тронута вашей добротой и гостеприимством». Дипломат также пожелала белорусам реализовать свой потенциал в демократической стране. Мур обещала помнить о Беларуси, куда бы не отправилась, и наблюдать за страной.

Мур проработала в Беларуси два года. Ранее она заявляла, что новый посол может прибыть в Беларусь до конца лета.