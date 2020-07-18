Хабаровск в седьмой раз подряд поднялся на защиту своей власти от Кремля 5 18.07.2020, 8:34

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Фото: Reuters

На улицы вышли около 50 тысяч человек.

В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал dvhab.ru.

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. По информации издания, их несколько тысяч. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

Позже «Коммерсант» сообщил, что акция в поддержку Фургала побила рекорд по численности — по подсчетам корреспондента издания, в пиковый момент количество людей превысило 50 тыс.

По данным портала Vl.ru, жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». Издание отмечает, что в центре Владивостока с самого утра много людей в форме.

На митинге во Владивостоке, по предварительным подсчетам, собралось от 500 до 1000 человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Фургала привезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. Сам он свою вину не признает.

После задержания главы региона в Хабаровске и других городах начались митинги в его поддержку. В первый день демонстраций, по разным оценкам, на улицы вышли от 10 до 35 тыс. человек.