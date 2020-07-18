США инвестировали в Польшу более $38 миллиардов 1 18.07.2020, 11:44

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При этом было создано 300 тысяч рабочих мест.

За 30 лет американские компании инвестировали в Польшу более 38 миллиардов долларов, создав почти 300 000 рабочих мест, сообщает «Польское радио».

В Польше работают более 1500 компаний с американским капиталом. Глава Американской торговой палаты в Польше Тони Хоуш заявил, что стоимость активов, которыми обладают американские компании в Польше, составляет почти 54,5 миллиарда долларов: «Американцы стремятся инвестировать в исследования и разработки, а также в новые технологии, такие как авиационная индустрия или облачные вычисления».

Президент Польши Анджей Дуда напомнил в начале июля, что две крупные американские компании — Microsoft и Google — заявили о гигантских инвестициях в Польшу. В ближайшее время они должны инвестировать в страну более 10 миллиардов злотых (почти 2 млрд 273 млн евро).

Заместитель премьер-министра и министр развития Польши Ядвига Эмилевич выразила надежду, что скоро станет известно о новых американских инвестициях в Польшу.