Байден: Москве придется заплатить настоящую цену за вмешательство в наши выборы 18.07.2020, 12:58

2,739

Джо Байден

Фото: АР

Спецслужбы США предупредили кандидата в президенты о попытках РФ влиять на избирательный процесс.

Американские спецслужбы в ходе разведывательных брифингов сообщили бывшему вице-президенту и основному противнику Дональда Трампа на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдену, что Россия пытается вмешаться в ход избирательной кампании, сообщает Bloomberg.

«Мы знали о планах России и раньше, и я гарантирую, что знаю об этом сейчас, потому что для меня снова проводят брифинги. Россияне по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт», — пояснил Байден.

При этом он отметил, что если Россия продолжит вмешательство во внутренние дела США, а он займет кресло президента в Белом доме, то Москве придется «заплатить настоящую цену» за это.

Он также обвинил Китай в попытках лишить американцев уверенности в честности результатов выборов 2020 года.

Ранее сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс официально поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена в президентской гонке.

Также стало известно, что Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили власти штатов о возможных попытках России вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Предполагается восемь тактических сценариев вмешательства России, которые спецслужбы относят к разным уровням угрозы. Среди угроз «высокого» уровня называются возможная хакерская атака и утечка информации подобная той, которая произошла в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.