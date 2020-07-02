Рада Белорусского Национального Конгресса требует немедленного освобождения Николая Статкевича 2.07.2020, 12:50

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Николай Статкевич

Власть — народу!

Заявление Белорусского Национального Конгресса с требованием освобождения узников совести было получено редакцией Charter97.org 1 июля:

- Нелегитимный глава страны Александр Лукашенко начал новую волну насилия, которая угрожает здоровью и жизни граждан Беларуси. С использованием правоохранительных органов осуществляются репрессии не только в отношении политических соперников Лукашенко, но и их сторонников и всего белорусского демократического сообщества и белорусского народа. Репрессии направлены на подавление волеизъявления граждан во время политической кампании, связанной с так называемыми выборами 2020 года.

Среди сотен людей, которые были необоснованно оштрафованы, арестованы и брошены в тюрьму - лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Дважды за месяц осужденный за административные дела, он находится в тюрьме, где против него возбуждено еще и сфабрикованное уголовное дело, по которому ему грозит до трех лет тюрьмы.

Белорусский национальный конгресс требует немедленного освобождения Николая Статкевича! Мы требуем освобождения Павла Северинца, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, всех незаконно, с использованием циничных провокаций, заключенных в тюрьму граждан! Мы требуем остановить репрессии!

Власть — народу!

Жыве Беларусь!