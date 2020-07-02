Состояние главы Amazon достигло рекордной отметки 2.07.2020, 12:58

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Джефф Безос

Фото: ЕРА

Состояние самого богатого человека в мире увеличилось на $56,7 миллиардов.

Состояние самого богатого человека в мире, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса еще больше выросло и составило рекордный показатель - 171,6 миллиарда долларов. Это произошло из-за роста стоимости акций компании, пишет korrespondent.net со ссылкой на Bloomberg.

Так, Безосу принадлежат 11% акций Amazon. Их стоимость увеличилась на 4,4%, до рекордных 2 878,7 долларов за штуку. Отмечается, что только за первую половину 2020 года бизнесмен разбогател на 56,7 миллиарда долларов.

В апреле журнал Forbes в третий раз подряд назвал Джеффа Безоса самым богатым человеком на планете. На тот момент его состояние насчитывало 113 миллиардов долларов.

На втором месте среди богатейших людей - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (98 миллиардов долларов). На третьем - генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с 76 миллиардами долларов.

Безос основал Amazon в 1994 году. Компания продает товары и услуги через интернет.