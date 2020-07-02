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Байден обошел Трампа по сбору средств на избирательную кампанию

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  • 2.07.2020, 13:35
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Байден обошел Трампа по сбору средств на избирательную кампанию
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Разница между ними составила 10 миллионов долларов.

Национальный комитет Республиканской партии НКРП и предвыборный штаб Трампа в июне собрали на компанию 131 миллион долларов, побив рекорд, «затмевающий сумму, собранную за любой месяц 2016 года», объявил НКРП, передает «Голос Америки».

Всего за второй квартал НКРП и штаб Трампа собрали 266 миллионов долларов, что на 71 процент больше, чем в первом квартале.

Общая сумма собранных ими средств составляет 947 миллионов долларов, в том числе 295 миллионов долларов неизрасходованных средств.

«После еще одной волны рекордной поддержки, избиратели громко и четко заявляют о том, что они поддерживают президента Трампа», – заявила председатель НКРП Ронна Макдэниел.

Но демократы утверждают, что им удалось собрать еще больше средств на свою кампанию.

Бывший вице-президент Джо Байден и Национальный комитет Демократической партии заявили, что в июне им удалось собрать 141 миллион долларов, а за второй квартал – 282,1 миллиона, и это тоже рекордные суммы.


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