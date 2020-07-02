В Брюсселе продолжатся акции солидарности с Беларусью 3 2.07.2020, 18:16

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В ближайшие выходные акции солидарности пройдут и в других городах мира.

В ближайшие выходные акции солидарности и поддержки политзаключенных в Беларуси продолжатся в ряде стран. Бельгия - не исключение, передает «Радыё Рацыя».

В Брюсселе уже прошли два мероприятия, - сказала белорусская Маргарита Тарайкевич:

- Много, много пришло. Там было как минимум несколько десятков человек. Нужно посчитать, проделать определенную работу, посмотреть на фотографии. Но пришло много новых людей, которых я раньше не видел на митингах. Я была просто удивлена. И не один пикет, а два одновременно и недалеко от площади Шумана в Брюсселе.

Как отметила Маргарита Тарайкевич, подобные действия помогают белорусам понять, что они не одни - и они готовы поддержать и донести свою позицию до международного сообщества диаспоры из десятков стран.