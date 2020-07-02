Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему 1 2.07.2020, 19:17

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Система станет «новым стандартом платежей для потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций».

Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС. Об этом сообщается в их совместном коммюнике, опубликованном в четверг, передает tass.ru.

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление. Согласно ему, в первую очередь это решение будет "сосредоточено на проведении мгновенных платежей", в частности напрямую с карты на карту (P2P). Авторы заявления обещают, что эта система станет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций", включая платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Отмечается, что "решения в области цифровых платежей, существующие сейчас в Европе, фрагментированы", поэтому граждане европейских государств все еще не могут совершать их повсюду". Представители финансовых учреждений указывают на обострившуюся необходимость такого решения в свете карантинного кризиса. Система же, создаваемая в рамках EPI, по их словам, не только позволит снять ряд ограничений, но и "внесет вклад в укрепление единого рынка и европейской цифровой стратегии".

"Начало фазы воплощения проекта будет ознаменовано открытием в ближайшие недели в Брюсселе временной организации, которая будет определять выполняемые задачи, в частности, завершение технической и операционной дорожной карты и начало работ по внедрению системы для достижения наилучшего пользовательского опыта, - говорится в заявлении. - EPI должна начать работу в 2022 году".

Список из 16 банков включает испанские банки BBVA и Santander, французские BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Mutuel, Societe Generale, La Banque Postale и BPCE, германские Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Sparkasse, бельгийский KBC, итальянский Unicredit и нидерландский ING. Авторы коммюнике призывают другие финансовые учреждения и организации, предоставляющие услуги по осуществлению платежей, присоединиться к их инициативе до конца 2020 года.