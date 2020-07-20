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Светлана Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий

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  • 20.07.2020, 21:53
  • 5,199
Светлана Тихановская подала заявки на проведение 160 массовых мероприятий
Светлана Тихановская
Фото: «Белсат»

Большинство из них — в Минске.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская с командой подали заявки на проведение 160 массовых мероприятий. Подавляющее большинство из них — в Минске.

Об этом пишет телеграм-канал «Nexta Live».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила сегодня в эфире государственного радио, где заявила:

- Я иду в президенты, в первую очередь, для того чтобы освободить своего мужа и остальных политзаключенных.


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