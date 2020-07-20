США ввели новые персональные санкции против Кадырова 20.07.2020, 22:16

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Америка намерена использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности тех, кто грубо нарушает права человека.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает «Голос Америки».

Как поясняется в заявлении Помпео, данное решение «связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике». «Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, история которых насчитывает более десяти лет, включая пытки и внесудебные казни», – заявил госсекретарь.

Санкции также распространяются на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карине (Хадижат) Кадыровых. Помпео добавил, что США призывают другие страны принять аналогичные меры.

«Наряду со многими другими странами-единомышленниками Соединенные Штаты неоднократно публично и в частном порядке выражали обеспокоенность по поводу сообщений о совершаемых Кадыровым нарушениях. Ранее мы уже ввели экономические санкции против Кадырова и нескольких его соратников, – напомнил он. – В 2018 году Соединенные Штаты и пятнадцать других стран предприняли экстраординарный шаг, призвав Московский механизм ОБСЕ создать миссию по установлению фактов в связи с сообщениями о злоупотреблениях в отношении правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вызвали недовольство у Кадырова. Докладчик Московского механизма установил, что имели место «притеснения и преследования, произвольные или незаконные аресты и задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни» и что эти события происходили в «обстановке безнаказанности». Мы обеспокоены тем, что г-н Кадыров в настоящее время использует пандемию коронавируса как оправдание для совершения дальнейших нарушений прав человека», – добавил госсекретарь.

Помпео отметил, что санкции призваны показать Кадырову, что «его причастность к грубым нарушениям прав человека имеет последствия как для него, так и для его семьи, и что Соединенные Штаты твердо намерены использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности тех, кто совершает подобные отвратительные действия».