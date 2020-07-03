закрыть
3 июля 2020, пятница, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президента Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко

4
  • 3.07.2020, 14:05
  • 4,687
Президента Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Белорусам крайне нужна международная поддержка.

Сегодня белорусская диаспора в Литве передала президенту Гитанасу Науседе обращение о введении санкций против режима Лукашенко. Об этом сайту Сharter97.org сообщил один из лидеров белорусов Литвы Павел Маринич. Приводим текст обращения:

Президенту Литовской Республики

Его превосходительству Гитанаcу Науседе

Ваше Превосходительство Господин Президент

Мы белорусы Литвы обращаемся к Вам с просьбой поддержки.

В Беларуси сегодня Лукашенко, незаконно занимающий пост главы государства, развязал репрессии против народа. Стремясь всеми силами удержать власть, узурпатор избавляется от своих оппонентов, бросая их в тюрьмы и фабрикуя против них уголовные дела. Все это происходит в период так называемых выборов, которые в Беларуси уже давно стали фарсом.

Страна оказалась сегодня в ситуации правового беспредела, уничтожаются последние островки основных свобод. Оказавшиеся в тюрьмах кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, активисты и блогеры подвергаются пыткам, содержатся в ужасных условиях, унижающих человеческое достоинство. По оценкам, сегодня по меньшей мере 45 человек заключены в тюрьму по политическим мотивам Власти прибегают к неоправданному насилию в отношении граждан и сознательно стремятся к его эскалации.

Белорусский и литовский народ связывает многовековая общая история, культура, дружба и добрососедство. Мы всегда ценили помощь Литовской Республики в стремлении белорусов к независимости, свободе и демократии. За это Вам большое спасибо!

Сегодня нам крайне нужна международная поддержка, Ваше внимание к нашей ситуации и принципиальная позиция по массовым нарушениям прав человека. Вы можете существенно помочь остановить насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.

Призываем вас:

Потребовать незамедлительного освобождения всех задержанных по политическим мотивам и расследовать все случаи применения к ним пыток

Потребовать прекратить произвольные задержания мирных граждан и обеспечить в Беларуси свободу слова и собраний

Потребовать прекратить практику применения неоправданной и избыточной силы против мирных собраний граждан

Потребовать обеспечить условия для беспрепятственной работы независимой прессы

Потребовать незамедлительно прекратить блокировку в Беларуси независимых электронных медиа

Поддерживать гражданское общество в Беларуси как один из важнейших элементов белорусского суверенитета и устойчивости, призывать руководство Беларуси не ограничивать регистрацию НПО и не препятствовать их деятельности (включая снятие блокады краудфандинговых платформ, таких как MolaMola);

Призвать вернуть народу Беларуси свободные выборы, без которых страну ждет острый экономический и политический кризис

Прекратить политическую поддержку режима и контакты высокого уровня

Прекратить любую финансовую помощь государственным органам

Прекратить торговые отношений с государственными предприятиями.

Максимально сократить и ограничить банковские и финансовые операции с государственными контрагентами.

Принять меры для замораживания переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам

Оказать публичную поддержку репрессированным гражданам Беларуси

Возглавить на уровне ЕС возобновление санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и преследования;

Добиваться европейской солидарности в отношении закрытия небезопасного проекта Островецкой АЭС и принять все меры для обеспечения того, чтобы вырабатываемая станцией электроэнергия не выходила на рынок ЕС.

Белорусы Литвы. 3 июля 2020, Вильнюс.


популярное за неделю

Мнение

Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович