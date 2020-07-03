Президента Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко

Президента Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко4
- 3.07.2020, 14:05
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Белорусам крайне нужна международная поддержка.
Сегодня белорусская диаспора в Литве передала президенту Гитанасу Науседе обращение о введении санкций против режима Лукашенко. Об этом сайту Сharter97.org сообщил один из лидеров белорусов Литвы Павел Маринич. Приводим текст обращения:
Президенту Литовской Республики
Его превосходительству Гитанаcу Науседе
Ваше Превосходительство Господин Президент
Мы белорусы Литвы обращаемся к Вам с просьбой поддержки.
В Беларуси сегодня Лукашенко, незаконно занимающий пост главы государства, развязал репрессии против народа. Стремясь всеми силами удержать власть, узурпатор избавляется от своих оппонентов, бросая их в тюрьмы и фабрикуя против них уголовные дела. Все это происходит в период так называемых выборов, которые в Беларуси уже давно стали фарсом.
Страна оказалась сегодня в ситуации правового беспредела, уничтожаются последние островки основных свобод. Оказавшиеся в тюрьмах кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, активисты и блогеры подвергаются пыткам, содержатся в ужасных условиях, унижающих человеческое достоинство. По оценкам, сегодня по меньшей мере 45 человек заключены в тюрьму по политическим мотивам Власти прибегают к неоправданному насилию в отношении граждан и сознательно стремятся к его эскалации.
Белорусский и литовский народ связывает многовековая общая история, культура, дружба и добрососедство. Мы всегда ценили помощь Литовской Республики в стремлении белорусов к независимости, свободе и демократии. За это Вам большое спасибо!
Сегодня нам крайне нужна международная поддержка, Ваше внимание к нашей ситуации и принципиальная позиция по массовым нарушениям прав человека. Вы можете существенно помочь остановить насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.
Призываем вас:
Потребовать незамедлительного освобождения всех задержанных по политическим мотивам и расследовать все случаи применения к ним пыток
Потребовать прекратить произвольные задержания мирных граждан и обеспечить в Беларуси свободу слова и собраний
Потребовать прекратить практику применения неоправданной и избыточной силы против мирных собраний граждан
Потребовать обеспечить условия для беспрепятственной работы независимой прессы
Потребовать незамедлительно прекратить блокировку в Беларуси независимых электронных медиа
Поддерживать гражданское общество в Беларуси как один из важнейших элементов белорусского суверенитета и устойчивости, призывать руководство Беларуси не ограничивать регистрацию НПО и не препятствовать их деятельности (включая снятие блокады краудфандинговых платформ, таких как MolaMola);
Призвать вернуть народу Беларуси свободные выборы, без которых страну ждет острый экономический и политический кризис
Прекратить политическую поддержку режима и контакты высокого уровня
Прекратить любую финансовую помощь государственным органам
Прекратить торговые отношений с государственными предприятиями.
Максимально сократить и ограничить банковские и финансовые операции с государственными контрагентами.
Принять меры для замораживания переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам
Оказать публичную поддержку репрессированным гражданам Беларуси
Возглавить на уровне ЕС возобновление санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и преследования;
Добиваться европейской солидарности в отношении закрытия небезопасного проекта Островецкой АЭС и принять все меры для обеспечения того, чтобы вырабатываемая станцией электроэнергия не выходила на рынок ЕС.
Белорусы Литвы. 3 июля 2020, Вильнюс.