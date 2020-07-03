Президента Литвы призвали ввести санкции против режима Лукашенко 4 3.07.2020, 14:05

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Белорусам крайне нужна международная поддержка.

Сегодня белорусская диаспора в Литве передала президенту Гитанасу Науседе обращение о введении санкций против режима Лукашенко. Об этом сайту Сharter97.org сообщил один из лидеров белорусов Литвы Павел Маринич. Приводим текст обращения:

Президенту Литовской Республики

Его превосходительству Гитанаcу Науседе

Ваше Превосходительство Господин Президент

Мы белорусы Литвы обращаемся к Вам с просьбой поддержки.

В Беларуси сегодня Лукашенко, незаконно занимающий пост главы государства, развязал репрессии против народа. Стремясь всеми силами удержать власть, узурпатор избавляется от своих оппонентов, бросая их в тюрьмы и фабрикуя против них уголовные дела. Все это происходит в период так называемых выборов, которые в Беларуси уже давно стали фарсом.

Страна оказалась сегодня в ситуации правового беспредела, уничтожаются последние островки основных свобод. Оказавшиеся в тюрьмах кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, активисты и блогеры подвергаются пыткам, содержатся в ужасных условиях, унижающих человеческое достоинство. По оценкам, сегодня по меньшей мере 45 человек заключены в тюрьму по политическим мотивам Власти прибегают к неоправданному насилию в отношении граждан и сознательно стремятся к его эскалации.

Белорусский и литовский народ связывает многовековая общая история, культура, дружба и добрососедство. Мы всегда ценили помощь Литовской Республики в стремлении белорусов к независимости, свободе и демократии. За это Вам большое спасибо!

Сегодня нам крайне нужна международная поддержка, Ваше внимание к нашей ситуации и принципиальная позиция по массовым нарушениям прав человека. Вы можете существенно помочь остановить насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.

Призываем вас:

Потребовать незамедлительного освобождения всех задержанных по политическим мотивам и расследовать все случаи применения к ним пыток

Потребовать прекратить произвольные задержания мирных граждан и обеспечить в Беларуси свободу слова и собраний

Потребовать прекратить практику применения неоправданной и избыточной силы против мирных собраний граждан

Потребовать обеспечить условия для беспрепятственной работы независимой прессы

Потребовать незамедлительно прекратить блокировку в Беларуси независимых электронных медиа

Поддерживать гражданское общество в Беларуси как один из важнейших элементов белорусского суверенитета и устойчивости, призывать руководство Беларуси не ограничивать регистрацию НПО и не препятствовать их деятельности (включая снятие блокады краудфандинговых платформ, таких как MolaMola);

Призвать вернуть народу Беларуси свободные выборы, без которых страну ждет острый экономический и политический кризис

Прекратить политическую поддержку режима и контакты высокого уровня

Прекратить любую финансовую помощь государственным органам

Прекратить торговые отношений с государственными предприятиями.

Максимально сократить и ограничить банковские и финансовые операции с государственными контрагентами.

Принять меры для замораживания переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам

Оказать публичную поддержку репрессированным гражданам Беларуси

Возглавить на уровне ЕС возобновление санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и преследования;

Добиваться европейской солидарности в отношении закрытия небезопасного проекта Островецкой АЭС и принять все меры для обеспечения того, чтобы вырабатываемая станцией электроэнергия не выходила на рынок ЕС.

Белорусы Литвы. 3 июля 2020, Вильнюс.