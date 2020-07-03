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Майк Помпео: Выборы в Беларуси должны быть свободными и справедливыми

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  • 3.07.2020, 14:27
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Майк Помпео: Выборы в Беларуси должны быть свободными и справедливыми
Майк Помпео
Фото: Reuters

США будут поддерживать стремление белорусского народа к демократии.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти «сделать все от них зависящее, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми», сообщают naviny.by.

«Это включает в себя право участия в избирательной кампании широкого круга кандидатов, право граждан мирно собираться и свободно выражать свое мнение, а также открытый и справедливый подсчет голосов. Все эти фундаментальные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте посольства США.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты решительно поддерживают неизменные стремления белорусского народа к демократическим принципам, которые включают всеобщие свободы, гражданские права и верховенство закона.


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