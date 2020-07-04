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Глава штаба Лукашенко поджег баню?

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  • 4.07.2020, 18:02
  • 6,610
Глава штаба Лукашенко поджег баню?

3 июля на территории базы отдыха Федерации профсоюзов Беларуси горела баня.

По информации МЧС, инцидент произошел в одноэтажном деревянном здании оздоровительного комплекса «Нарочанские озера» (деревня Тюкши Мядельского района), передает naviny.by.

Как сообщили спасатели, огнем повреждена деревянная отделка парилки, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

Напомним, Федерацию профсоюзов Беларуси возглавляет Михаил Орда. Он же является главой штаба Лукашенко на «выборах».

Ранее активисты БРСМ поинтересовались, сколько ему заплатили за работу на диктатора.


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