Глава штаба Лукашенко поджег баню?12
- 4.07.2020, 18:02
- 6,610
3 июля на территории базы отдыха Федерации профсоюзов Беларуси горела баня.
По информации МЧС, инцидент произошел в одноэтажном деревянном здании оздоровительного комплекса «Нарочанские озера» (деревня Тюкши Мядельского района), передает naviny.by.
Как сообщили спасатели, огнем повреждена деревянная отделка парилки, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Напомним, Федерацию профсоюзов Беларуси возглавляет Михаил Орда. Он же является главой штаба Лукашенко на «выборах».
Ранее активисты БРСМ поинтересовались, сколько ему заплатили за работу на диктатора.