В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

В США получили замену российским ракетным двигателям РД-1802
- 4.07.2020, 18:31
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Первый ракетный двигатель BE-4 создала компания United Launch Alliance.
Компания United Launch Alliance сообщила в Twitter, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, сообщил представитель Blue Origin порталу Space News.
The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2— ULA (@ulalaunch) July 1, 2020
Компания планирует поставить второй BE-4 до конца июля.
Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.
По словам аналитиков, Atlas используют для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".
Журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180.