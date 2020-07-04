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В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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  • 4.07.2020, 18:31
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В США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый ракетный двигатель BE-4 создала компания United Launch Alliance.

Компания United Launch Alliance сообщила в Twitter, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.

Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, сообщил представитель Blue Origin порталу Space News.

Компания планирует поставить второй BE-4 до конца июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

По словам аналитиков, Atlas используют для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".

Журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180.


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