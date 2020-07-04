Белорусы обратились с открытым письмом к президенту Чехии 13 4.07.2020, 20:10

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Фото: Телеграмм-канал Пятая колонка

Они призывают повлиять на Лукашенко.

Копии письма были переданы председателям правительства Чехии и обоим палатам чешского парламента - Сената и Палаты депутатов, передает «Радыё Свабода».

В письме, которое было зачитано перед несколькими сотнями участников белорусской цепи солидарности и митинга протеста на Староместской площади Праги 27 июня, рассказывается об обстоятельствах нынешней избирательной кампании в Беларуси.

Авторы обращения говорят о исторически самом низком рейтинге доверия Лукашенко. Также в письме упоминается об арестах участников сбора подписей, административных и уголовных делах против активистов и о заключении Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

Инициатива написания письма и передачи его во властные органы Чешской Республики принадлежала белорусскому писателю Максу Щуру, живущему в Праге. Реализация инициативы состоялась при участии ФБ-сообщества BLRČR.

Письмо подписали около 150 человек (примерно половина участников акции).

Авторы письма призывают президента Чехии Милоша Земана использовать свое политическое влияние для того, чтобы Лукашенко осознал международные и экономические последствия «своего незаконного удержания власти любой ценой». По словам авторов, Лукашенко не должен думать, что нарушение закона и репрессии против собственного народа сойдут ему с рук, и что его авторитарные методы управления не соответствуют XXI веку и Европе.