Волна солидарности с белорусами в странах мира 4.07.2020, 21:09

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Фоторепортаж.

3 и 4 июля в ряде стран мира состоялись акции солидарности с белорусами. Граждане нашей страны, которые живут за границей, а также неравнодушные иностранцы устроили цепи солидарности у посольств Беларуси, или на главных площадях городов, пишет «Белсат».

4 июля акция солидарности в Турции

Фото: t.me/belamova

Фото: t.me/belamova

Фото: t.me/belamova

В Софии белорусы Болгарии вышли к белорусскому посольству

Фото: t.me/belamova

Фото: t.me/belamova

В Женеве 3 июля на акцию вышли около 30 человек

Сотни солидарных с белорусами в Кракове

В Познани на митинг собрались около 100 человек

Акция солидарности в Познани

Десятки митингующих собрались возле белорусского посольства в Вене