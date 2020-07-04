Волна солидарности с белорусами в странах мира
- 4.07.2020, 21:09
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Фоторепортаж.
3 и 4 июля в ряде стран мира состоялись акции солидарности с белорусами. Граждане нашей страны, которые живут за границей, а также неравнодушные иностранцы устроили цепи солидарности у посольств Беларуси, или на главных площадях городов, пишет «Белсат».
4 июля акция солидарности в Турции
В Софии белорусы Болгарии вышли к белорусскому посольству
В Женеве 3 июля на акцию вышли около 30 человек
Сотни солидарных с белорусами в Кракове
В Познани на митинг собрались около 100 человек
Акция солидарности в Познани
Десятки митингующих собрались возле белорусского посольства в Вене