Житель Могилева: Лукашенко своими решениями убивает и калечит людей 2 5.07.2020, 13:18

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Фото: Reuters

Количество зараженных COVID-19 в Беларуси исчисляется сотнями тысяч.

Могилевчанин рассказал Charter97.org, как переболела коронавирусом его семья.

"Я переболел коронавирусом еще в апреле, я в этом уверен на сто процентов, ведь у меня были все симптомы, от высокой температуры до потери вкуса и нюха, - пишет он. - Лежал и натурально задыхался, вызывал скорую раз двадцать, когда помирал, приехали ко мне только через неделю, сказали пить воду, витамины и парацетамол. Это всё лечение. Потом приходил пару раз врач из поликлиники и потом обо мне просто забыли. Как вытянул без госпитализации - не знаю сам, но несколько раз думал, что всё, конец.

В моей семье переболели все без исключения

И вот сейчас я, встречая в интернете все эти статистики Минздрава или циничные выступления Лукашенко по поводу "ковида", понимаю, что дальше это терпеть нельзя ни в коем случае.

Он своими безалаберными решениями убивает и калечит людей, теперь количество зараженных, скорее всего, исчисляется сотнями тысяч, он знает это и улыбается нагло нам с экранов каждый день.

И, как мне кажется, это нам еще повезло, потому что если что-то подобное случится еще раз, то он просто убьет нас всех, ему не важны люди. ему важен только он сам".