Microsoft и Google инвестируют в Польшу более 2 млрд евро 6.07.2020, 20:12

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Фотo: Express Photo

Об этом заявил президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда, борющийся за переизбрание, заявил, что хочет, чтобы Польша развивала хорошие отношения с США. Он напомнил, что две крупные американские компании — Microsoft и Google — заявили о гигантских инвестициях в Польшу. В ближайшее время они должны инвестировать в страну более 10 миллиардов злотых (2 млрд 272 млн 727 тыс. евро). Анджей Дуда добавил, что польская молодежь, IT-специалисты, инженеры смогут работать в этих компаниях, передает «Радио Польша».

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня, второй назначен на 12 июля. Хотя действующий Глава государства Анджей Дуда лидировал в первом туре президентских выборов, во втором туре его потенциал сравним с силой соперника — Рафала Тшасковского.