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Европарламент назначил дебаты по ситуации в Беларуси

  • 8.07.2020, 10:45
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Европарламент назначил дебаты по ситуации в Беларуси
Иллюстрационное фото

С докладом выступит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сегодня в Брюсселе открывается очередная сессия Европейского парламенты. Одной из тем станет Беларусь. Завтра, 9 июня, запланировано проведение дебатов по ситуации в нашей стране. Европарламентарии обсудят ход предвыборной кампании в Беларуси и задержания лидеров и активистов оппозиции, говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Перед дебатами с докладом по международным отношениям и ситуации с правами человека выступит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Накануне 31 депутат Европарламента выступил с инициативой о введении санкций против Лукашенко и белорусских чиновников, нарушающих законы и препятствующих проведению предвыборной кампании.


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