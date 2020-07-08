Все равно у Саши 3%! 5 8.07.2020, 12:26

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Коллаж: nv.ua

Анализ электоральных предпочтений 6,93 миллионов уникальных пользователей из Беларуси.

Лукашенко не пользуется доверием у белорусских пользователей интернета. У него самый низкий рейтинг лояльности по сравнению с другими претендентами на пост президента.

Такой вывод можно сделать из исследования российской компании Tazeros Global Systems, которая занимается анализом больших данных, сообщают naviny.by.

Специалисты изучили, что писали с апреля по июнь активные пользователи социальных сетей и посетители сайтов, на которых стоят трекеры компании. Речь идет о 6,93 млн уникальных ip-адресов из Беларуси.

Лукашенко чаще всего упоминался белорусскими пользователями интернета, но в негативном контексте. Его рейтинг антилояльности составил 81,6%.

Наибольшей популярностью в байнете пользуется Виктор Бабарико. Его рейтинг лояльности составил 53,6%. У Валерия Цепкало — 29,8% у Тихановских — 20,4%. Самый низкий рейтинг лояльности у Лукашенко — 6,6%.

По данным кластерного текстового анализа, избрание Лукашенко на седьмой срок поддерживают 3,8% пользователей. 62,6% считают, что он должен уйти. 72% готовы голосовать за любого кандидата, кроме действующего правителя.