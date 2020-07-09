Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля 3 9.07.2020, 22:20

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Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.

Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля, передает kommersant.ru.

«Я крайне убежден, что пятый уровень автономности автомобиля, то есть его полная автономность, наступит и наступит очень скоро,— цитирует господина Маска Reuters.— Я по-прежнему уверен, что уже к концу этого года у нас будет весь базовый функционал для системы пятого уровня автономности».

Отметим, что выпускаемые сейчас автомобили Tesla не являются беспилотными. Компания оснащает свои машины интеллектуальной системой помощи водителю. Она способна управлять автомобилем самостоятельно, однако Tesla настоятельно рекомендует водителям не покидать свое место и не прекращать следить за дорогой. Компании пришлось также дорабатывать систему автопилота и контроля за поведением водителя после нескольких смертельных ДТП, происшедших с участием автомобилей Tesla, виновником которых был признан автопилот.