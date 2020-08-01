МИД Беларуси направил ноту России из-за ситуации на границе 10 1.08.2020, 9:26

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Иллюстрационное фото

На российско-белорусской границе образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей.

МИД Беларуси направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— МИД направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы, — рассказал Анатолий Глаз.

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что дежурная служба фиксирует многочисленнные обращения граждан и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении границы.

«Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны», — сообщило ведомство в телеграм-канале и подчеркнуло, что Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает.

Напомним, 31 июля на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. «На Красной Горке не выпускают из России без паспортных данных и другой личной информации», — рассказал белорусский дальнобойщик Бронислав.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. А как пояснил российский пограничник стоящим в очереди водителям, это указание поступило от правительства России — с 10.00 необходимо фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на всех видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.

Отметим, что при этом читатели tut.by сообщают: такая ситуация сейчас не на всех пропускных пунктах.