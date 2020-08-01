Стало известно, сколько Трамп заработал за последний год 2 1.08.2020, 10:35

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Президент США опубликовал декларацию о доходах.

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства, сообщает РБК.

Основными источниками доходов Трампа, согласно предоставленным данным, служат его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

По подсчетам телеканала CNN, президент в 2019 году заработал не менее $446 млн. В частности, резиденция Мар-а-Лаго, используемая для встреч на высшем уровне, принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м. Курорт в Майами, где он собирался провести встречу лидеров стран G7, принес заработок в размере $77,2 млн против $75,9 млн соответственно. Наконец, доходы от отеля, расположенного неподалеку от Белого дома в американской столице, составили в прошлом году $40,5 млн. Годом ранее эта сумма была немного больше — $40,8 млн.

Хозяин Белого дома получает также $78 тыс. от Гильдии киноактеров США, еще от $100 тыс. до $1 млн — от своей книги «Искусство заключать сделки». Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «вы уволены!».

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать под управление сыновей Дональда и Эрика. Последний, комментируя сведения о доходах отца за 2019 год, сказал, что прошлый год был фантастическим для США и одним из лучших для Trump Organization. «В целом наши основные направления коммерческой деятельности значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У нас замечательная компания, и я очень горжусь тем, чего мы достигли в 2019 году», — цитирует его CNN.