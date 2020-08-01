закрыть
1 августа 2020, суббота, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько Трамп заработал за последний год

2
  • 1.08.2020, 10:35
  • 1,377
Стало известно, сколько Трамп заработал за последний год

Президент США опубликовал декларацию о доходах.

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства, сообщает РБК.

Основными источниками доходов Трампа, согласно предоставленным данным, служат его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

По подсчетам телеканала CNN, президент в 2019 году заработал не менее $446 млн. В частности, резиденция Мар-а-Лаго, используемая для встреч на высшем уровне, принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м. Курорт в Майами, где он собирался провести встречу лидеров стран G7, принес заработок в размере $77,2 млн против $75,9 млн соответственно. Наконец, доходы от отеля, расположенного неподалеку от Белого дома в американской столице, составили в прошлом году $40,5 млн. Годом ранее эта сумма была немного больше — $40,8 млн.

Хозяин Белого дома получает также $78 тыс. от Гильдии киноактеров США, еще от $100 тыс. до $1 млн — от своей книги «Искусство заключать сделки». Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «вы уволены!».

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать под управление сыновей Дональда и Эрика. Последний, комментируя сведения о доходах отца за 2019 год, сказал, что прошлый год был фантастическим для США и одним из лучших для Trump Organization. «В целом наши основные направления коммерческой деятельности значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У нас замечательная компания, и я очень горжусь тем, чего мы достигли в 2019 году», — цитирует его CNN.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип