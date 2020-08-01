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Жители российских городов вышли на акции солидарности с хабаровчанами

  • 1.08.2020, 15:11
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Жители российских городов вышли на акции солидарности с хабаровчанами
Фото: МБХ медиа»

Митинги прошли от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Жители разных российских городов вышли на акции в поддержку хабарочан, уже более трех неделю протестующих из-за ареста экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Новая газета».

В митинге на центральной площади Владивостока приняли участие несколько десятков человек, пишет VL.ru. Издание сообщает о пятерых задержанных участниках. «ОВД-Инфо» отмечает, что на одного из них составили протокол о нарушении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП), на остальных — о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Протесты также прошли в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на Амуре.

В Москве в знак солидарности с Хабаровском люди собираются на Пушкинской площади. Ее силовики оцепили. Был задержан мужчина, вставший в одиночный пикет. Позже был задержан активист Дмитрий Ефимов, сидевший на лавочке. Сейчас силовики оцепляют Новопушкинский сквер.

В Петербурге протестующие вышли на Малую Садовую, а затем пошли по Невскому проспекту. Шествие останавливает ОМОН, пишет «Северо-Запад. МБХ медиа». Позже полиция задержала троих человек, затем еще четверых.

Петербург. Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»

В Архангельске на акцию солидарности с хабаровчанами собралось более 50 человек. На площади Ленина они кормили голубей с соблюдением социальной дистанции и под наблюдением одного майора полиции. В начале акции он подошёл к присутствовавшему на ней лидеру местного штаба Навального Андрею Боровикову и предупредил об ответственности за проведение несогласованнных акций.

Тем не менее, никаких санкций в отношении собравшихся не последовало, а позже полицейский и вовсе ушел. На площади собрались как представители самых разных политических сил, так и обычные горожане, а также участники экопротестов. По видеосвязи к ним присоединился покинувший Россию из-за уголовного преследования акционист Андрей Христофоров, известный как Древарх.

В Мурманске участники акции в поддержку хабаровчан отправились на прогулку по улицам города. Кормить голубей на площади Пять углов собралось около 15 человек. Накануне координатору местного штаба Навального Виолетте Грудиной пытались вручить предупреждение о недопустимости проведения не согласованных мероприятий. Ей звонил полицейский, однако Грудина встречаться с ним отказалась. Сейчас гуляющие двигаются по центру города, за ними наблюдает трое полицейских.

Фото: штаб Навального в Мурманске

В Челябинске в поддержку Хабаровска вышло около 100 человек. По словам координатора «Открытой России» в Челябинске Дениса Ибрагимова, на акции задержали троих участников. Двоим вменяют нарушение правил проведения акций (ст. 20.2 КоАП), одному — курение в общественном месте (ст. 6.24 КоАП). Со слов Ибрагимова, все трое доставлены в местное отделение полиции.

В Миассе на акцию солидарности вышли около десяти человек. Там задержали активиста «Левого фронта» Михаила Кумина, который вышел с плакатом на английском языке, призывая президента США Дональда Трампа выплатить зарплату агентам Госдепа. «Я вышел с таким плакатом, потому что идут обвинения, что люди выходят за деньги [в поддержку Хабаровска], что мы все агенты Госдепа, — объяснил Кумин. Соответственно, мы решили их подколоть. Мол, мы все агенты, весь Хабаровск проплаченный, но деньги почему-то нам не дают. Требуем, чтобы оплатили». Позже его отпустили без протокола.

Миасс. Фото: Михаил Кумин

Акции прошли и в ряде других российских городов. Задерживали участников в том числе в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

Сегодня в Хабаровске был 22-й день протестов. Они начались 11 июля из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, он сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Врио губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступилили против его назначения.


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