закрыть
1 августа 2020, суббота, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше каждый ребенок получит по 500 злотых на отдых

1
  • 1.08.2020, 18:33
  • 1,314
В Польше каждый ребенок получит по 500 злотых на отдых

С 1 августа поляки могут подавать заявки на получение туристического ваучера.

С 1 августа поляки могут подавать заявки на получение польского туристического ваучера. Это 500 злотых (около 113 евро), которые можно потратить на отдых детей в возрасте до 18 лет, передает «Радио Польша».

Прием заявок осуществляется на сайте Управления социального страхования (ZUS). После подачи заявки гражданин получит шестнадцатизначный код, с помощью которого сможет оплатить, например, проживание в отеле или поездку ребенка в летний лагерь.

Субсидии на детский отдых предназначены для поддержки польских семей, а также для туристической индустрии, которая находится в сложной ситуации из-за последствий эпидемии коронавируса, — подчеркнула министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малёнг: «Мы поддерживаем серьезно пострадавшую отрасль. А благодаря туристическому ваучеру молодые поляки смогут посетить красивейшие уголки нашей страны. Это будет своего рода уроком любви к Родине».

Около 6,5 миллионов детей смогут воспользоваться польским туристическим ваучером. Ваучер будет действителен до конца марта 2022 года.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип