В Польше каждый ребенок получит по 500 злотых на отдых 1 1.08.2020, 18:33

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С 1 августа поляки могут подавать заявки на получение туристического ваучера.

С 1 августа поляки могут подавать заявки на получение польского туристического ваучера. Это 500 злотых (около 113 евро), которые можно потратить на отдых детей в возрасте до 18 лет, передает «Радио Польша».

Прием заявок осуществляется на сайте Управления социального страхования (ZUS). После подачи заявки гражданин получит шестнадцатизначный код, с помощью которого сможет оплатить, например, проживание в отеле или поездку ребенка в летний лагерь.

Субсидии на детский отдых предназначены для поддержки польских семей, а также для туристической индустрии, которая находится в сложной ситуации из-за последствий эпидемии коронавируса, — подчеркнула министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малёнг: «Мы поддерживаем серьезно пострадавшую отрасль. А благодаря туристическому ваучеру молодые поляки смогут посетить красивейшие уголки нашей страны. Это будет своего рода уроком любви к Родине».

Около 6,5 миллионов детей смогут воспользоваться польским туристическим ваучером. Ваучер будет действителен до конца марта 2022 года.