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«Россия, просыпайся!»: Как в Хабаровске прошла очередная массовая акция протеста

  • 1.08.2020, 20:49
  • 1,530
«Россия, просыпайся!»: Как в Хабаровске прошла очередная массовая акция протеста
Фото: ТАСС

Фоторепортаж.

Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Об этом сообщает РБК.

Участники акции собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек.

Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение.

В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем


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