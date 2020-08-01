«Россия, просыпайся!»: Как в Хабаровске прошла очередная массовая акция протеста
- 1.08.2020, 20:49
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Фоторепортаж.
Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Об этом сообщает РБК.
Участники акции собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек.
Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение.
В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем