закрыть
10 августа 2020, понедельник, 0:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анн Линде: Швеция поддерживает народ Беларуси

  • 10.08.2020, 0:31
  • 3,482
Анн Линде: Швеция поддерживает народ Беларуси
Анн Линде

Права человека должны быть защищены, заявила глава МИД Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде осудила применение насилия в отношении протестующих в Беларуси.

«Вызывают тревогу сообщения о недопустимом насилии в отношении протестующих в Беларуси. Права человека должны быть защищены. Сегодня вечером я  разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества и еще раз подтвердила неизменную поддержку Швецией народа Беларуси. Швеция продолжить следить за ситуацией с партнерами из Евросоюза», — написала дипломат у себя в Твиттере


популярное за неделю

Мнение

С завтрашнего дня надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С завтрашнего дня надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников