Анн Линде: Швеция поддерживает народ Беларуси 10.08.2020, 0:31

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Анн Линде

Права человека должны быть защищены, заявила глава МИД Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде осудила применение насилия в отношении протестующих в Беларуси.

«Вызывают тревогу сообщения о недопустимом насилии в отношении протестующих в Беларуси. Права человека должны быть защищены. Сегодня вечером я разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества и еще раз подтвердила неизменную поддержку Швецией народа Беларуси. Швеция продолжить следить за ситуацией с партнерами из Евросоюза», — написала дипломат у себя в Твиттере