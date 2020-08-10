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В Беларуси второй день подряд - перебои с интернетом

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  • 10.08.2020, 10:15
  • 9,706
В Беларуси второй день подряд - перебои с интернетом

Не открываются новостные сайты и социальные сети.

Утром десятого августа в Беларуси все еще наблюдаются проблемы с доступом в Сеть как через мобильный, так и фиксированный интернет, сообщает tut.by.

Многие ресурсы вне зоны BY в Минске отказываются открываться — например, зайти на российский ТАСС или РБК у журналиста портала не вышло. Популярные соцсети — Instagram, Twitter, Facebook и другие — не работают. Мессенджеры кое-как справляются, но не все — с VPN и «прокси» могут быть затруднения. Проблемы с доступом есть и к другим сервисам — вроде заказа такси. Глобальные поисковые системы — Google.by, Yandex.by — действуют с перебоями.

Заблокированы также новостные порталы, которые не открываются даже за границей: tut.by, «Наша Ніва», udf.by, «Белорусский партизан» и другие.


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