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Глава Евросовета осудил действия властей в Беларуси

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  • 10.08.2020, 11:38
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Глава Евросовета осудил действия властей в Беларуси
Шарль Мишель
Фото: EPA

Шарль Мишель заявил, что насилие в отношении протестующих в Беларуси неприемлемо.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - написал Шарль Мишель в Twitter.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Ранее президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.


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