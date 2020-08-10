Глава Евросовета осудил действия властей в Беларуси

Глава Евросовета осудил действия властей в Беларуси6
- 10.08.2020, 11:38
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Шарль Мишель заявил, что насилие в отношении протестующих в Беларуси неприемлемо.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - написал Шарль Мишель в Twitter.
Violence against protesters is not the answer #Belarus— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020
Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.
Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
Ранее президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.